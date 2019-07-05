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05.07.2019 09:37
Рубрика: В мире

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Текст: Денис Кабанов

Американский миллиардер Кристофер Клайн погиб на борту вертолета, разбившегося в районе Багамских островов. Об этом сообщает издание Register-Herald.

На борту вертолета находились еще шесть человек, включая дочь миллиардера.

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Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис подтвердил сообщения о смерти Клайна. Ранее полиция Багамских островов сообщала, что семь находившихся в вертолете американцев - четыре женщины и три мужчины - мертвы, однако на тот момент жертвы не были опознаны.

Вертолет направлялся в Форт-Лодердейл с Багамских островов из-за возможной болезни кого-то на борту. По информации издания, пилот вертолета не делал запроса на взлет.

По оценкам журнала Forbes, состояние Клайна превышало 1,8 миллиардов долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Багамские острова В мире США
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