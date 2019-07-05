Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лидеры затронули актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом председательства Армении. В частности, обсудили подготовку к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также была рассмотрена проблематика сотрудничества по линии ОДКБ.

Лидеры условились продолжить контакты.

"За последние несколько дней я провел телефонные разговоры со всеми руководителями стран ЕАЭС. Только что поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Все телефонные разговоры касались текущих и долгосрочных вопросов повестки ЕАЭС", - написал в Facebook Пашинян. "Во время всех разговоров, конечно, были затронуты также вопросы двусторонних отношений", - также добавил он.