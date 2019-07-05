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05.07.2019 11:08
Рубрика: Власть

Путин рассказал о книгах папы римского

Текст: Кира Латухина

На столе у папы римского Франциска всегда лежит классика русской литературы. Понтифик считает, что без Достоевского нельзя быть настоящим священником. Об этом заявил вчера президент России на торжественном ужине в Риме с участием представителей Форума-диалога гражданских обществ. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Россию и Италию связывают давние глубокие культурные связи, заметил Владимир Путин и сообщил, что в беседе с папой римским говорили о русской литературе. "И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, - это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой", - добавил он.

Фото: Pixabay
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"Вообще он сказал даже больше, - продолжил президент. - Я, - говорит, - объясняю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником".

"Вы знаете, это о многом говорит, - считает глава государства. - Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях. Именно поэтому с таким успехом проходят наши мероприятия в гуманитарной сфере".

Так, в прошлом году в рамках "Русских сезонов" мероприятия прошли в 74 итальянских городах и их посетили шесть миллионов итальянцев.

"Итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях - залог настоящей дружбы". Именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы всегда ценим в наших итальянских партнерах", - заключил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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