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05.07.2019 01:58
Рубрика: Власть

Путина угостили в Италии раками с персиком

Текст: Кира Латухина (Рим)
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте после переговоров пообщались за обедом на вилле Мадама.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин встретился с Берлускони в аэропорту

Меню состояло из рыбных блюд. Словно в Италии знали поговорку - "четверг - рыбный день".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительственного дворца Киджи, на закуску подали небольших рыбок и раков на подушке из зеленых яблок и персика. Затем последовала паста с морепродуктами (у итальянцев это считается первым блюдом), на второе - рыба лаврак с цитрусовыми и флан из свежей зелени. На сладкое подали десерт из земляники с ванильным мороженым.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Италия Президент
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