Путина угостили в Италии раками с персиком

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте после переговоров пообщались за обедом на вилле Мадама.

Меню состояло из рыбных блюд. Словно в Италии знали поговорку - "четверг - рыбный день".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительственного дворца Киджи, на закуску подали небольших рыбок и раков на подушке из зеленых яблок и персика. Затем последовала паста с морепродуктами (у итальянцев это считается первым блюдом), на второе - рыба лаврак с цитрусовыми и флан из свежей зелени. На сладкое подали десерт из земляники с ванильным мороженым.