Бесплатные пешеходные экскурсии по паркам и усадьбам пройдут в столице

Новости

Путин рассказал о книгах папы римского 11:08
Пострадавшим от наводнения в Канске выплатят максимальные компенсации 11:05
Умер комик Арт Джонсон 11:04
Экс-главу Ростехнадзора Северо-Запада отправили под домашний арест 11:04
Томичка спасла задыхающуюся пассажирку на борту самолета 11:03
Ученые создали бактерий, способных лечить рак 11:02
Стала известна программа празднования 400-летия Енисейска 11:01
В Бурятии река Джида подтопила дачные участки 10:58
Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии 10:53
Главного дорожника Хабаровска задержали за взятку в четыре млн рублей 10:49
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе 10:48
В Крыму задержали лидера ОПГ, причастной к девяти убийствам 10:47
После паводка в Иркутской области госпитализировали около 340 человек 10:45
Комикс "Ходячие мертвецы" закрылся 10:45
Раскрыта тайна черепа, найденного в Трансильвании 10:41
В Ингушетии возбудили дело о жестоком избиении ребенка 10:34
Пожилая жительница Екатеринбурга пригрозила взорвать жилой дом 10:27
Астроном-любитель снял самый секретный американский шаттл 10:27
В Приангарье ввели новый вид компенсации для пострадавших от паводка 10:27
Отправленный с Восточного спутник "Метеор-М" выведен на орбиту 10:24
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России 10:14
В Москве в пятницу ожидаются небольшой дождь и до 20 градусов тепла 10:08
Буффон отказался от капитанской повязки в "Ювентусе" 09:54
В Москве экстренно госпитализирован и прооперирован Юрий Шатунов 09:52
Вице-мэр Хельсинки отметила значимость проекта "Здоровая Москва" 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 09:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Бесплатные пешеходные экскурсии по паркам и усадьбам пройдут в столице

Текст: Ирина Огилько

Бесплатные пешеходные экскурсии по паркам и усадьбам пройдут в столице. Всего будут организованы три десятка пешеходных экскурсий. Об этом сообщает организаторы прогулок с гидом "Гуляем по Москве".

В Москве исполнят оперные хиты под открытым небом

Первая экскурсия пройдет усадьбе Михалково (Северный округ), затем будет еще 29 путешествий по музею-заповеднику Коломенское, усадьбам Кунцево, Ясенево, Алтуфьево, Воробьевым горам, ВДНХ, бульварам и скверам Москвы. Как рассказали "РГ" организаторы прогулок, каждая экскурсия будет длиться от 1,5 до 2 часов, в каждой группе не более 60 человек. Во время экскурсий гид расскажет о традициях паркового искусства, о связи архитектуры и ландшафта, о любимых растениях исторических персонажей.

Экскурсии продлятся до 10 августа, а чтобы записаться нужно зайти на сайт организатора акции.

Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
В Казани поймали кассиршу банка, похитившую 20 млн рублей
Украина захотела осваивать Арктику
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений