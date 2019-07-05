Бесплатные пешеходные экскурсии по паркам и усадьбам пройдут в столице. Всего будут организованы три десятка пешеходных экскурсий. Об этом сообщает организаторы прогулок с гидом "Гуляем по Москве".

Первая экскурсия пройдет усадьбе Михалково (Северный округ), затем будет еще 29 путешествий по музею-заповеднику Коломенское, усадьбам Кунцево, Ясенево, Алтуфьево, Воробьевым горам, ВДНХ, бульварам и скверам Москвы. Как рассказали "РГ" организаторы прогулок, каждая экскурсия будет длиться от 1,5 до 2 часов, в каждой группе не более 60 человек. Во время экскурсий гид расскажет о традициях паркового искусства, о связи архитектуры и ландшафта, о любимых растениях исторических персонажей.

Экскурсии продлятся до 10 августа, а чтобы записаться нужно зайти на сайт организатора акции.