"Яма" в Москве открылась после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство "Яма", открылся для посетителей после ремонта.

Работы начались в минувшую пятницу, когда огородили территорию амфитеатра. Как рассказали "РГ" в префектуре Центрального административного округа, за это время место почистили от надписей и мусора, отремонтировали настилы, сделали лавочки, заменили светильники и урны, освежили растительность. В префектуре отметили, что работы необходимо было сделать в целях безопасности, так как это место очень популярно среди молодежи.

Амфитеатр на Хохловской площади, между Покровским и Чистопрудным бульварами, появился как экспозиционная площадка для фрагмента каменного основания стены Белого города. Зодчий Федор Конь спроектировал это крепостное оборонительное сооружение, предназначавшееся для защиты от набегов крымских татар, в XVI веке. Фрагмент стены обнаружили более десяти лет назад, когда здесь предполагалось начать строительство, но москвичи проголосовали за то, чтобы находку оставили на всеобщее обозрение.