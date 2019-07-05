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05.07.2019 16:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Яма" в Москве открылась после ремонта

Текст: Ирина Огилько

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство "Яма", открылся для посетителей после ремонта.

Фото: Сергей Михеев.
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Работы начались в минувшую пятницу, когда огородили территорию амфитеатра. Как рассказали "РГ" в префектуре Центрального административного округа, за это время место почистили от надписей и мусора, отремонтировали настилы, сделали лавочки, заменили светильники и урны, освежили растительность. В префектуре отметили, что работы необходимо было сделать в целях безопасности, так как это место очень популярно среди молодежи.

Амфитеатр на Хохловской площади, между Покровским и Чистопрудным бульварами, появился как экспозиционная площадка для фрагмента каменного основания стены Белого города. Зодчий Федор Конь спроектировал это крепостное оборонительное сооружение, предназначавшееся для защиты от набегов крымских татар, в XVI веке. Фрагмент стены обнаружили более десяти лет назад, когда здесь предполагалось начать строительство, но москвичи проголосовали за то, чтобы находку оставили на всеобщее обозрение.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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