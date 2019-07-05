Концерт в честь Дней культуры Татарстана начался в московском Доме музыки

В Московском международном Доме музыки начался концерт, посвященный проведению в столице Дней культуры Республики Татарстан.

"Мы каждый год с удовольствием и с нетерпением ждем наступление Дней культуры Татарстана в Москве. Москвичи с удовольствием бывают на всех мероприятиях. Я уверен, что сегодняшний концерт в Доме музыки будет великолепным, колоссальным и оглушительным", - сказал перед началом концерта председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По его словам, московские парламентарии переняли опыт у своих татарских коллег.

"Пять лет назад, когда был избран нынешний созыв Мосгордумы, первое законодательное собрание, куда мы поехали набираться опыта, было заксобрание Татарстана", - отметил Шапошников.

Председатель Мосгордумы также пригласил всех москвичей принять участие в татаро-башкирском празднике Сабантуй, который пройдет в субботу, 6 июля, на территории музея-заповедника Коломенское. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, лекции, спортивные состязания и выступления артистов. В Коломенском также будет работать фуд-корт, где предложат попробовать национальные татарские и башкирские блюда.