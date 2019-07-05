Собянин презентовал на урбанфоруме программу "Мой район"

По словам мэра, около 60% жителей района в течение года практически вообще не выезжают в центр города. Поэтому на каждый район столицы нужно смотреть системно - как на отдельный город, заметил Собянин. У каждого из них должно быть свое лицо: исторические и создаваемые с нуля объекты должны подчеркивать уникальность района.

- У нас есть генеральный план развития города - большой, неповоротливый, кондовый. Но нет ни генерального плана, ни мастер-плана развития районов, - отметил глава российской столицы. - Поэтому для каждого района мы решили создать такой мастер-план - живой документ, сформированный на предложениях горожан и архитекторов. Будем его обновлять с учетом проделанной работы и вновь поступивших предложений.

Каждый район Москвы, считает Собянин, должен иметь пешеходную улицу и фестивальную площадку, бульвар и парк. После модернизации районов, уверен мэр, город станет доброжелательнее к живущим в нем людям.