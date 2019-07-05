В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе

Сегодня в рамках Московского урбанистического форума- 2019 "Мосинжпроект" представил свой самый свежий проект - башню One Tower, которую он построит в российской столице. Расположенная в Москва-Сити, она будет самой высокой не только в России, но и в Европе. А еще - первым жилым комплексом на территории Московского международного центра с квартирами в самом центре деловой столицы. Презентовал новый небоскреб представитель "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. Он рассказал:

- Девелоперский блок "Мосинжпроекта" обладает высокой квалификацией и компетенциями в области гражданского строительства. С момента основания нами реализовано множество проектов в области строительства жилой и общественно-деловой недвижимости. One Tower - новая высота не только для нашего холдинга, но и столицы в целом: это наш самый амбициозный проект.

По словам Суниева, этот жилой комплекс реализует идею "город в городе": живи, работай, отдыхай, занимайся спортом, води ребенка в детский центр, ходи за покупками, ужинай в ресторане - и все в одной башне. Кроме того, у One Tower есть подземная связь с торговым центром Афимол, а также крытыми надземными переходами между соседними зданиями: Меркурием, Гранд Тауэр, паркингом на 16 участке и планируемым к строительству комплексом на 20-м участке.

На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.

В комплексе будут расположены свыше 1500 квартир, а так же бизнес-центр, фитнес-центр, детский досуговый центр, кафе, рестораны, места торговли и общественного питания, а на подземных этажах разместятся парковочные места.

Эксклюзивно и только для жителей комплекса на 19 этаже стилобата предусмотрена зона отдыха с выходом на эксплуатируемую кровлю с садом и шикарными видами на Москву. В разработке амбициозного проекта участвовали лучшие специалисты столицы и архитектурного бюро под руководством Сергея Скуратова.