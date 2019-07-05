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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве исполнят оперные хиты под открытым небом

Текст: Мария Воронова
Большой театр России и BMW Group во второй раз проведут в Москве международный фестиваль "BMW Опера без границ". Концерт, на который смогут попасть все желающие, состоится 7 июля на Театральной площади перед зданием ГАБТа. На пресс-конференции о предстоящем фестивале рассказали генеральный директор Большого театра Владимир Урин и солистка Большого театра Динара Алиева, которая исполнит арию Лауретты из оперы Дж. Пуччини "Джанни Скикки".

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин отметил, что в этом году организаторы однодневного фестиваля рассчитывают увидеть на Театральной площади не менее разнообразную публику, чем в 2018 году - тогда концерт посетили около восьми тысяч зрителей самых разных возрастов. Кроме того, администрация планирует ограничить движение машин (за исключением служебных автомобилей) по улице Петровка, чтобы у зрителей, которые не успели занять места на трибунах, была возможность остановиться и послушать любимые оперные композиции.

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К слову, в программе - только хиты: это композиции из известнейших опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Гектор Берлиоз, Жоржа Бизе, Александра Бородина, Карла Орфа, Лео Делиба, Антона Аренского, Петра Чайковского и Василия Соловьева-Седова. Динара Алиева рассказала, что концерты под открытым небом с участием звезд мировой сцены пользуются особой популярностью во многих странах, а широкая программа фестиваля позволяет слушателям прикоснуться сразу к нескольким любимым музыкальным произведениям. "В этом году помимо симфонического оркестра под управлением его главного дирижера и музыкального руководителя Тугана Сохиева и солистов в фестивале примет участие и хор Большого театра", - уточнил Владимир Урин.

Фото: РИА Новости
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Он также рассказал о планах расширить рамки фестиваля, так как на Театральной площади масштабному концерту становится тесно. Однако название площадки, где, возможно, в следующем году пройдет "BMW Опера без границ", пока держится в секрете - Большой театр еще только ведет переговоры.

Тем временем к фестивалю этого года уже готовы и организаторы, и исполнители. Дело только за хорошей погодой.

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