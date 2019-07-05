В Москве открывается летняя российско-австрийская языковая школа

В Год российско-австрийских молодежных обменов в Государственном институте русского языка имени Пушкина пройдет летняя российско-австрийская языковая школа "Тандем - 2019", сообщает пресс-служба вуза. Она начинает работу 8 июля.

От проекта, который существует уже много лет при поддержке Министерства образования Австрии, по мысли организаторов, должны получить пользу обе стороны: русскоговорящие студенты, общаясь с австрийскими друзьями, попрактикуются в немецком, а австрийские - в русском.

В программе примут участие представители вузов Магнитогорска, Санкт-Петербурга, Смоленска и Москвы. А также гости из Австрии. "К нам приедут австрийские студенты разных специальностей из разных университетов страны, - отметила декан факультета дополнительного образования Института Пушкина Дана Бартош. - Всех ребят объединяет то, что они изучают русский язык как язык специальности или как второй иностранный".

В течение трех недель участники программы будут заниматься по методике "Тандема" с преподавателями из России и Австрии, выполнять совместные обучающие задания. Студентов ожидает и культурная программа: экскурсии в Кремль, в Музей космонавтики, на шоколадную фабрику "Рот Фронт", посещение Австрийского культурного форума, знакомство с красотами ночной Москвы и достопримечательностями Золотого кольца.

Будущим лингвистам предстоит и поработать: они будут снимать видеоролики на тему "Москва объединяет". Предусмотрена и тестирующая викторина "Как хорошо вы знаете Россию/Австрию?".

Ко "Дню национальной кухни" 21 июля русские студенты должны будут составить меню и приготовить обед для австрийских студентов, молодые австрийцы познакомят российских студентов со своими национальными блюдами.