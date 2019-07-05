В Москве прогремел взрыв у ТЦ

Крупный пожар начался у торгового центра "Новомосковский" на окраине столицы, передает ТАСС. В одном из популярных пабликов появилось видео, на котором виден момент взрыва на горящей заправке.

По предварительным данным, горит автозаправка на улице Хабарова, 2 - прямо напротив мегамолла. Началась эвакуация, на место прибыли пожарные. Возгоранию присвоен второй уровень сложности из пяти возможных.

Высота факела на территории АЗС, по некоторым сведениям, составляет 20 метров. Есть информация об одном пострадавшем, подробности уточняются.