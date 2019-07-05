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05.07.2019 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве прогремел взрыв у ТЦ

Текст: Сергей Бабкин

Крупный пожар начался у торгового центра "Новомосковский" на окраине столицы, передает ТАСС. В одном из популярных пабликов появилось видео, на котором виден момент взрыва на горящей заправке.

Названа причина утечки из гигантского аквариума в Москве

По предварительным данным, горит автозаправка на улице Хабарова, 2 - прямо напротив мегамолла. Началась эвакуация, на место прибыли пожарные. Возгоранию присвоен второй уровень сложности из пяти возможных.

Высота факела на территории АЗС, по некоторым сведениям, составляет 20 метров. Есть информация об одном пострадавшем, подробности уточняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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