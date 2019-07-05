В Москве сократят штатную численность сотрудников ГУ МВД

Штатная численность сотрудников центрального аппарата московской полиции будет сокращена для расширения территориальных отделов полиции. Об этом сообщил глава столичных правоохранителей Олег Баранов на заседании расширенной коллегии ведомства.

По его словам, основная работа будет сосредоточена в подразделениях районного звена.

"Для этого во втором полугодии 2019 года будет сокращена численность главного аппарата, что позволит на первом этапе передать в районные отделы 97 единиц штатной численности", - сказал Баранов.

На сегодняшний день уже завершены организационно-штатные изменения в подразделениях ГИБДД, в результате территориальные подразделения ДПС укреплены на 162 единицы.