В Муроме железнодорожника насмерть придавило опорой крана

Опора ремонтного поезда насмерть задавила железнодорожного мастера во время восстановления путей в городе Муроме Владимирской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, ЧП на железнодорожной станции Муром-4 произошло в 17:30 4 июля. При работе восстановительного поезда опора крана придавила 41-летнего мастера участка производства.

- Мужчина производил работы между корпусом крана и опорами с целью фиксации валика и в это время был смертельно травмирован, - сообщили в СК.

На место трагедии выехали следователи и криминалисты. Они ведут проверку по факту производственного травматизма на железной дороге. Изъяты производственные документы.

По итогам расследования может быть возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека".