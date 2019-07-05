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05.07.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Муроме железнодорожника насмерть придавило опорой крана

Текст: Анна Скудаева

Опора ремонтного поезда насмерть задавила железнодорожного мастера во время восстановления путей в городе Муроме Владимирской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, ЧП на железнодорожной станции Муром-4 произошло в 17:30 4 июля. При работе восстановительного поезда опора крана придавила 41-летнего мастера участка производства.

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- Мужчина производил работы между корпусом крана и опорами с целью фиксации валика и в это время был смертельно травмирован, - сообщили в СК.

На место трагедии выехали следователи и криминалисты. Они ведут проверку по факту производственного травматизма на железной дороге. Изъяты производственные документы.

По итогам расследования может быть возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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