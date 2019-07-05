В Музее Пушкина на Пречистенке откроется кафе с блюдами эпохи поэта

В Музее Пушкина на Пречистенке в Москве появится кафе, в котором можно будет попробовать авторские блюда. Но главной особенностью новой гастрономической точки станет "литературная" концепция: рецепты будут содержать прямые отсылки к творчеству великого русского поэта.

Александр Пушкин был ценителем изысканных закусок и напитков. Это качество поэта не могло не найти отражение в его творчестве - например, герой одноименного романа Евгений Онегин также прослыл гурманом. В произведении упомянуто более 30 различных блюд. Среди них и ростбиф, и страсбургский паштет из гусиной печени, и трюфели, знаменитый лимбургский сыр... И из-за разнообразия рецептов пока можно только гадать, что предложит своим гостям новая гастрономическая точка.

- Кафе будет радовать посетителей разными блюдами - от авторских супов до бельгийских вафель и русских блинов. Объединит меню общая концепция в стиле пушкинских времен, - приводит слова устроителей Интерфакс.