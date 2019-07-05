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05.07.2019 21:16
Проект: В регионах

В Нововоронеже открылась Межрегиональная студенческая стройка

05 июля 2019 года состоялось торжественное открытие "Межрегиональной студенческой стройки "Мирный атом-2019". Пять строительных отрядов из Воронежской, Орловской и Тамбовской областей больше месяца будут трудиться на Нововоронежской АЭС-2. Юноши будут задействованы на объектах, находящихся за периметром атомной станции. Они примут участие в малярно-штукатурных работах, а также в организации, планировке и озеленении прилегающей к АЭС территории. Для девушек зарезервированы места в офисах. Их задача - заниматься документацией.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Мы очень рады приветствовать студенческие строительные отряды на нашей нововоронежской земле. Надеемся, время третьего трудового семестра пройдет с пользой: вы получите новые знания, навыки и, конечно, обретёте новых друзей. Эта работа поможет вам лучше понять, как и чем живет Нововоронежская атомная станция, а кому-то, возможно, удастся окончательно определиться с будущей профессией. Но не забывайте о правилах охраны труда. Помните, безопасность - прежде всего", - напутствовал в приветственном слове заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

Бойцы студенческих строительных отрядов будут жить на территории строительного городка, расположенного в Нововоронеже. Ребята размещены в комнатах по два-три человека. Для них созданы все необходимые бытовые условия: хорошие душевые, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины и т.д. Там же находится "Зелёный штаб", в который студенты могут обращаться с любыми вопросами, проблемами и предложениями.

Фото: Нововоронежская АЭС
Большой технический тур состоялся на Нововоронежской АЭС

"Ваши предшественники неоднократно демонстрировали очень высокий уровень трудовых и дисциплинарных навыков на Межрегиональной студенческой стройке "Мирный атом". Этот год не должен стать исключением. Пусть юбилейный год - год 60-летия движения "Российских студенческих строительных отрядов" -принесет вам массу положительных эмоций и профессиональных навыков. Помните, мы работаем, чтобы расти", - отметил руководитель строительного направления воронежского регионального отделения молодёжной Общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Денис Сабынин.

В год 60-летия "Российских студенческих отрядов" для молодёжи запланирована обширная культурная программа: творческие фестивали, конкурсы визиток, спартакиада, конкурс красоты "Мисс и Мистер "Мирный атом-2019" и многое другое. На закрытии сезона - 16 августа - станут известны имена лучших бойцов, а лучший отряд (по совокупности трудовой и творческой деятельности) получит победное красное знамя Межрегиональной студенческой стройки "Мирный атом-2019".

Напомним, студенческие отряды принимают активное участие в строительстве инновационных энергоблоков поколения "3+" Нововоронежской АЭС с 2011 года.

В 2014 году на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 состоялась первая в Центральном Федеральном округе Всероссийская студенческая стройка. Участие в ней приняли более 300 студентов из 10 регионов России. Впоследствии стройка получила статус Зональной, а затем - Межрегиональной.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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