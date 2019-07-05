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05.07.2019 17:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле отпраздновали День иконы Николы Тульского

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле отмечают годовщину первой обороны Тульского кремля, 500-летие которого будет отмечаться в 2020 году, и День иконы Николы Тульского. В честь праздника глава региона передал в дар Свято-Никольскому собору в Епифани икону Николы Тульского.

История иконы Николы Тульского тесно связана с эпохой становления Российского государства. В 1552 году для Тулы образ Николая Чудотворца стал заступником. Тогда маленький гарнизон Тульского кремля два дня - 22 и 23 июня (5 и 6 июля по новому стилю) противостоял многотысячному войску крымского хана Девлет-Гирея. Эту дату, в сущности, можно считать днем рождения Тулы как самостоятельного нового русского города. С ней связана и легенда об образе Николы Тульского. По летописным преданиям, защитники города крестным ходом обошли стены кремля с иконой Николы Тульского, моля святого о покровительстве, и затем дали достойный отпор врагу и смогли продержаться до подхода основных войск.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Первая оборона Тульского кремля стала, по сути, первым серьезным испытанием российской оборонной линии - Большой засечной черты.

- Это было самое беспокойное место для развития российского государства. Главная транспортная артерия того времени - Муравский шлях - выходила на территорию современной Тулы. И это не только торговля, отсюда исходила и военная угроза. Реально переоценить строительство Тульского кремля сложно, - пояснил "РГ" директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. - Когда изучаешь Писцовые книги того времени, например, Епифанского уезда, то буквально на каждой странице по нескольку раз встречаешь записи о гибели семей от набегов. И это наглядная иллюстрация к тому, что это была очень неспокойная граница. То, что здесь появился кремль, начали строить "укрепрайон", реально повлияло на становление российского государства. В это же время начинается и создание Большой засечной черты - своего рода системы блок-постов, задачей которых было раннее обнаружение врага. А уже реальное противостояние было в таких точках, как Тульский кремль, которые в случае опасности должны были продержаться до прихода регулярного войска.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Впервые День иконы Николы Тульского отмечался в 2016 году, с тех пор этот праздник стал традиционным в городе оружейников. В этом году он начался с освящения иконы Николы Тульского, которую глава региона Алексей Дюмин передал в дар Свято-Никольскому собору в Епифани (один из "блок-постов" и столица "Куликова поля").

А вечером у стен Тульского кремля гостей ждут театрализованное историческое представление, различные мастер-классы, квест для взрослых и детей по истории тульского казачества, анимационная детская площадка "Папа, мама, я - казачья семья". Будут как скоморохи, народные игры, потешки, так и вполне современные спортивно-развлекательные и интерактивные площадки. Будет работать и полевая кухня.

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