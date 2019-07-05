В Воронежской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

В Каменском районе Воронежской области произошло ДТП с участием иномарки и грузовой машины. В результате столкновения один человек погиб и еще четверо пострадали.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на 160 километре трассы Воронеж-Луганск. По предварительным данным, водитель Citroen, ехавший по направлению из областного центра, столкнулся с грузовой "ГАЗелью", двигавшейся по "встречке". В результате столкновения погибла 55-летняя пассажирка иномарки. Кроме того, травмы получили оба водителя и еще один пассажир Citroen. Также места аварии были госпитализированы двухлетний ребенок и четырехмесячный младенец.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии. По факту ЧП проводится проверка.