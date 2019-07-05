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05.07.2019 09:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вице-мэр Хельсинки отметила значимость проекта "Здоровая Москва"

Текст: Любовь Проценко

Санне Весиканса, вице-мэру Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранения, понравилась легкость и доступность диспансеризации в парковых павильонах "Здоровая Москва" российской столицы. Своими впечатлениями она поделилась на конгрессе Urban Health, проходящего в рамках Московского урбанистического форума - 2019:

Столичные поликлиники приглашают всех желающих на консультации

- Я посетила один из ваших павильонов в парке вчера. Легкий доступ к медицинским услугам - залог успешной профилактики. Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди.

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития, рассказала, что лишь за неделю 46 таких павильонов посетили свыше 3,5 тысячи человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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