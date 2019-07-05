Вице-мэр Хельсинки отметила значимость проекта "Здоровая Москва"

Санне Весиканса, вице-мэру Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранения, понравилась легкость и доступность диспансеризации в парковых павильонах "Здоровая Москва" российской столицы. Своими впечатлениями она поделилась на конгрессе Urban Health, проходящего в рамках Московского урбанистического форума - 2019:

- Я посетила один из ваших павильонов в парке вчера. Легкий доступ к медицинским услугам - залог успешной профилактики. Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди.

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития, рассказала, что лишь за неделю 46 таких павильонов посетили свыше 3,5 тысячи человек.