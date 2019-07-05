Экс-главу поселения в Хабаровском крае обвинили в афере на 48 млн

В отношении 32-летнего бывшего главы села Некрасовки и его коллеги, главного специалиста, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие считает, что в 2017 году мужчины, используя служебное положение, незаконно предоставили в собственность гражданину земельный участок площадью 160,5 тысячи квадратных метров по явно заниженной стоимости. Таким образом, Хабаровскому муниципальному району был причинен ущерб - свыше 48 миллионов рублей.

"Необходимо отметить, что собственником данного участка стал родственник главного специалиста администрации", - сообщается на сайте краевого управления СК РФ.

Кстати, это уже второе уголовное дело, фигурантам которого являются подозреваемые. В марте этого года их и действующего главу Некрасовки обвинили в "приготовлении к коммерческому подкупу". Все трое находятся под домашним арестом.