Главного дорожника Хабаровска задержали за взятку в четыре млн рублей

Полицейские задержали начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По информации краевого УМВД, задержание происходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Чиновнику вменяют получение четырех миллионов рублей в качестве взятки. Кто именно и за что передал столь крупную сумму, не сообщается.

В СК уточняют, что дома у мужчины проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Пока он находится в изоляторе временного содержания. Следствие будет настаивать на его заключении под стражу.

Напомним, это уже не первое уголовное дело, фигурантом которого становится главный дорожник Хабаровска. Зимой его обвинили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности: не позволял застройщику проложить съезд из квартала к главной дороге. Дело дошло до суда, но было прекращено в связи с примирением сторон.