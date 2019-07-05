На Камчатке вновь "проснулся" вулкан Ключевской

На Камчатке после большого перерыва активизировался вулкан Ключевской. Как сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в ночь на пятницу зафиксирована термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия.

- Началось извержение вулкана, над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы, - рассказал директор Института Алексей Озеров.

Ночью над вулканом видно свечение, пепловых выбросов пока нет. Тем не менее, в ближайшее время, можно ожидать появление пепловых шлейфов и пеплопадов.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.