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05.07.2019 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке завели дело о гибели подростка под колесами автобуса

Текст: Юлия Гарднер

В следственном управлении СК по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом. В результате аварии погибла 14-летняя девушка.

В Калмыкии два человека погибли в ДТП

Напомним, накануне вечером пассажирский автобус № 30 в Петропавловске-Камчатском выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов.

"По версии следствия, 51-летний водитель, находясь около остановки общественного транспорта "Коммунпроект", предположительно, потерял сознание за рулем от наступившего гипертонического криза", - сообщает пресс-служба СК.

В ДТП погибла девушка 2005 года рождения. Ее ровесник и двое взрослых получили различные травмы и были госпитализированы.

Точные обстоятельства трагедии следствию еще предстоит установить.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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