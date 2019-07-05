На Камчатке завели дело о гибели подростка под колесами автобуса

В следственном управлении СК по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом. В результате аварии погибла 14-летняя девушка.

Напомним, накануне вечером пассажирский автобус № 30 в Петропавловске-Камчатском выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов.

"По версии следствия, 51-летний водитель, находясь около остановки общественного транспорта "Коммунпроект", предположительно, потерял сознание за рулем от наступившего гипертонического криза", - сообщает пресс-служба СК.

В ДТП погибла девушка 2005 года рождения. Ее ровесник и двое взрослых получили различные травмы и были госпитализированы.

Точные обстоятельства трагедии следствию еще предстоит установить.