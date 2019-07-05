Отправленный с Восточного спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Российский метеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-2 выведен на орбиту на высоте около 832 километров. Об этом сообщил "Роскосмос".

Этот спутник называют "космическим Нострадамусом". Он может предсказать глобальную катастрофу, служит для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов, данных о распределении озона в атмосфере.

Напомним, сегодня днем с космодрома Восточный в Амурской области впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Через 10 минут после старта "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени "Союза".

Теперь на орбиту предстоит вывести 32 малых спутника, принадлежащих России, США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадору.