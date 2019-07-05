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05.07.2019 08:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С Восточного запустили ракету с "космическим Нострадамусом"

Текст: Юлия Гарднер
Фото: КЦ "Восточный" / ЦЭНКИ Фото: КЦ "Восточный" / ЦЭНКИ
Фото: КЦ "Восточный" / ЦЭНКИ

Сегодня в 08:41 по московскому времени с космодрома Восточный в Амурской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту российский метеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 и 32 малых спутника. Это первый в этом году запуск с дальневосточного космодрома.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Запущенный "Метеор-М" называют "космическим Нострадамусом": спутник может предсказать глобальную катастрофу. Он служит для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов, данных о распределении озона в атмосфере.

В числе малых спутников есть три российских научно-образовательных - "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". Остальные принадлежат заказчикам из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. По его словам, Восточный готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Запуски "Союзов" Космодром Восточный
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