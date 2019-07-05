Тихоокеанский флот почтил память погибших в Баренцевом море

На главной базе подводных сил Тихоокеанского флота в городе Вилючинск Камчатского края в пятницу прошла траурная церемония в память о моряках, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

У памятника погибшим состоялся митинг. Командование и личный состав подводных сил ТОФ, представители администрации города, Камчатской епархии, ветераны, школьники и участники военно-патриотического движения "Юнармия" почтили память моряков минутой молчания и возложили цветы к монументу. Юнармейцы и школьники города зажгли 14 "свечей памяти" по числу погибших.

Как сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, жизнь трех погибших подводников - капитана второго ранга Александра Авдонина, капитана третьего ранга Владимира Сухиничева и капитана-лейтенанта Михаила Дубкова в разное время была связана с Камчаткой и подводными силами ТОФ.

Траурная церемония продолжилась в бухте Крашенинникова. Временно исполняющий обязанности командующего подводными силами ТОФ Алексей Сысуев, глава Вилючинска Виталий Ланин и архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор спустили на воду венок и цветы.

Ровно в полдень по местному времени на подводных крейсерах были приспущены Андреевские флаги и прозвучали корабельные сирены.

Напомним, 1 июля на научно-исследовательском подводном аппарате, предназначенном для работы в интересах Военно-морского флота, возник пожар. Погибли 14 моряков. Комиссия под руководством главнокомандующего ВМФ устанавливает причины ЧП.