Новости

Климкин заявил об отсутствии контактов с Зеленским после инаугурации 12:42
Вышел трейлер детективной комедии с Дэниелом Крэйгом 12:36
Рейс Салехард - Тюмень задержали на восемь часов из-за сбоя стартера 12:33
На реконструкцию пруда в Назрани направят 150 млн рублей 12:32
Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд 12:29
Максим Фадеев готов восстановить сгоревшую в Чимеево старинную церковь 12:28
Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана 12:21
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки 12:20
Вместо драгоценных камней шахтеры нашли останки "тираннозавра морей" 12:16
Названы самые популярные фестивали наступающих выходных 12:15
В Балтийском море под Калининградом нашли затонувшее судно 12:13
В Крыму объяснили интерес самолета-разведчика США к полуострову 12:13
Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов 12:09
Поцелуев мост и Беседка ветров: Названы идеальные места для свиданий 12:07
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей 12:06
BBC снимет очередную экранизацию "Анны Карениной" 12:03
Instagram отключил лайки Максиму Галкину 11:58
В Муроме железнодорожника насмерть придавило опорой крана 11:58
Тихоокеанский флот почтил память погибших в Баренцевом море 11:54
В Сочи объявлено экстренное предупреждение о ливнях с градом 11:48
"Единая Россия" запустит сервис обратной связи с гражданами по нацпроектам 11:47
В Крыму появится гламурный кемпинг 11:45
Топ-10 SUV в России: Volkswagen Tiguan в погоне за Renault Duster 11:43
На Кубани врачи за час устранили последствия инсульта у мужчины 11:41
На Кубани после ДТП с тремя жертвами завели дело на водителя 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 11:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тихоокеанский флот почтил память погибших в Баренцевом море

Текст: Юрий Батин

На главной базе подводных сил Тихоокеанского флота в городе Вилючинск Камчатского края в пятницу прошла траурная церемония в память о моряках, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

У памятника погибшим состоялся митинг. Командование и личный состав подводных сил ТОФ, представители администрации города, Камчатской епархии, ветераны, школьники и участники военно-патриотического движения "Юнармия" почтили память моряков минутой молчания и возложили цветы к монументу. Юнармейцы и школьники города зажгли 14 "свечей памяти" по числу погибших.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Кронштадтском Морском соборе увековечат имена погибших подводников

Как сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, жизнь трех погибших подводников - капитана второго ранга Александра Авдонина, капитана третьего ранга Владимира Сухиничева и капитана-лейтенанта Михаила Дубкова в разное время была связана с Камчаткой и подводными силами ТОФ.

Траурная церемония продолжилась в бухте Крашенинникова. Временно исполняющий обязанности командующего подводными силами ТОФ Алексей Сысуев, глава Вилючинска Виталий Ланин и архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор спустили на воду венок и цветы.

Ровно в полдень по местному времени на подводных крейсерах были приспущены Андреевские флаги и прозвучали корабельные сирены.

Напомним, 1 июля на научно-исследовательском подводном аппарате, предназначенном для работы в интересах Военно-морского флота, возник пожар. Погибли 14 моряков. Комиссия под руководством главнокомандующего ВМФ устанавливает причины ЧП.

Общество Утраты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пожар на глубоководном аппарате Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
В Казани поймали кассиршу банка, похитившую 20 млн рублей
Украина захотела осваивать Арктику