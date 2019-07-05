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05.07.2019 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа

Карымский районный суд Забайкальского края вынес обвинительный приговор безногой женщине, убившей мужа, который систематически ее избивал. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Установлено, что женщина является инвалидом второй группы и передвигается с помощью протезов ног. Она проживала с мужем, со стороны которого подвергалась систематическому насилию. 7 января 2019 года пьяный супруг в течение дня оскорблял и унижал подсудимую, а также бил ее и их ребенка. Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.

Женщина не могла убежать и стала защищаться. В результате она нанесла мужу два удара ножом. Это также не остановило агрессивного мужчину, а потому подсудимая продолжила наносить ему удары ножом, пока тот не скончался от полученных ран.

Суд признал, что женщина, являясь инвалидом, не имела возможности уклониться от нападения, и ее действия были обусловлены обороной. Однако судья решил, что пределы необходимой самообороны были превышены, и приговорил подсудимую к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд ДФО Забайкальский край
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