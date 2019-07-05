Саратовского депутата осудили за изготовление оружия

Депутат одного из муниципальных образований Ровенского района Саратовской области осужден за изготовление и хранение самодельного ружья. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

Как установили следствие и суд, в феврале 2019 года у себя дома мужчина из подручных средств изготовил огнестрельное оружие 20 калибра и 15 патронов к нему, а потом выехал на одну из автодорог, чтобы проверить изделие, и сделал не менее двух выстрелов. Это заметили сотрудники ближайшего охотхозяйства. Именно они сообщили о случившемся в полицию.

В ходе предварительного следствия и в суде депутат признал свою вину. За незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на три года и штрафа в размере ста тысяч рублей.