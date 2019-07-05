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05.07.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саратовского депутата осудили за изготовление оружия

Текст: Виталий Ахмеров (Саратов)

Депутат одного из муниципальных образований Ровенского района Саратовской области осужден за изготовление и хранение самодельного ружья. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального  Следственного управления СК России.

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Как установили следствие и суд, в феврале 2019 года у себя дома мужчина из подручных средств изготовил огнестрельное оружие 20 калибра и 15 патронов к нему, а потом выехал на одну из автодорог, чтобы проверить изделие, и сделал не менее двух выстрелов. Это заметили сотрудники ближайшего охотхозяйства. Именно они сообщили о случившемся в полицию.

В ходе предварительного следствия и в суде депутат признал свою вину. За незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на три года и штрафа в размере ста тысяч рублей.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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