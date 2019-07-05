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05.07.2019 14:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Башкирии демонтируют мост из фильма "Вечный зов"

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)

Аварийный деревянный мост через пруд в городе Белорецке планируют демонтировать. Такое решение приняла администрация Белорецского района.

По информации заместителя главы администрации района Вячеслава Калугина, мэрия уже обратилась в госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям с просьбой "…оказать содействие в квалифицированном обследовании конструкций деревянного моста, чтобы в дальнейшем произвести их демонтаж силами специализированных организаций".

Фото: vk.com
В Башкирии обрушился мост из фильма "Вечный зов"

Как сообщил "РГ" источник в райадминистрации, у самого города нет ни специалистов, ни техники, ни плавсредств для проведения таких работ.

Этот мост, построенный в 30-е годы прошлого столетия, жители Белорецка считают одной из главных достопримечательностей города: здесь в 70-е годы 20 века снимался знаменитый советский многосерийный фильм "Вечный зов".

Напомним, накануне стало известно об обрушении пролета данного моста. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что один пролет в середине деревянной конструкции ушел под воду. Несколько лет назад мост был признан аварийным, и власти запретили жителям пользоваться им.

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