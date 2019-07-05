В Чебоксары привлекли три миллиарда рублей инвестиций

Средства городу выделит Новый банк развития БРИКС в рамках проекта "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации", который реализуется совместно с Минстроем России.

Помимо столицы Чувашии в проект также вошли еще четыре волжских города - Рыбинск, Иваново, Волжский и Дзержинск.

Соответствующий трехсторонний договор был подписан в Москве между Минстроем, регионами и городами - участниками проекта. Общая сумма инвестиций, который выделяет Новый банк развития на его реализацию, составляет 320 миллионов долларов США.

"Мероприятия по оздоровлению Волги входят в нацпроект "Экология". Мы рассчитываем на синергетический эффект, чтобы одна из главных водных "артерий" страны - река Волга - получила развитие. Для этого требуется работа единой команды - федеральных министерств, субъектов Российской Федерации, муниципалитетов и финансовых институтов", - отметил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Общие инвестиции в проект составят свыше 3,5 миллиардов рублей, из которых 3,1 миллиарда профинансирует банк, остальное - бюджет республики. Средства на его реализацию будут поступать в Чебоксары в течение ближайших 6 лет.

Деньги распределят по девяти направлениям. Будет продолжена реконструкция загородного коллектора города Чебоксары, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки, модернизированы 14 канализационных насосных станций и оборудование очистной водопроводной станции "Заовражная", построен отводящий коллектор реки Кайбулка.

В настоящее время объекты, которые будут модернизированы и реконструированы, находятся в муниципальной собственности. Вновь созданные также перейдут в собственность города.

"Износ сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования канализационных насосных станций и очистной водопроводной станции "Заовражное" мог бы привести к серьезным экологическим проблемам, авариям, потерям и существенному росту тарифа для населения. Выделенный грант, более 3 миллиардов рублей, позволит решать эти задачи. Выражаю искреннюю благодарность и признательность Правительству РФ, Главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву, Санкт - Петербургскому фонду инвестиционных строительных проектов за поддержку и финансирование наших проектов", - прокомментировал сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков.