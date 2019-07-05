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05.07.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье осудили банду мошенников за вывод 1 млрд рублей в Китай

Текст: Надежда Пащенко

В Прикамье семеро злоумышленников осуждены за вывод 1 миллиарда рублей в Китай. Судебное расследование, в основу которого легло 103 тома уголовного дела, длилось два года, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

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Преступники, среди которых две женщины, находили желающих обналичить денежные средства со счетов организаций и переводили их в Гонконг. В операциях участвовал также и бывший лидер китайской диаспоры в Пермском крае. В общей сложности за 11 месяцев с помощью подложных документов было выведено более 29 миллионов долларов. Нелегальный доход, полученный организованной группой путем начисления процентов от переводов, составил 20 миллионов рублей.

Пятеро злоумышленников получили от 3,5 до 8,5 лет заключения, а также крупные денежные штрафы - от 500 до 700 тысяч рублей. Двое участниц группировки освобождены по амнистии, но остаются должны суду 370 и 400 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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