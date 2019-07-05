В Самарской области системно повысят производительность труда

В Нижнем Новгороде завершился второй ежегодный федеральный форум "Производительность 360". Самарская область первой в стране стала пилотной площадкой для реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Поэтому активное участие в форуме принял глава региона Дмитрий Азаров, представивший самарский опыт.

Обменяться практиками в области повышения производительности труда в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, госуправление, здравоохранение, в Нижний Новгород приехали главы более 20 субъектов России.

- Именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, - подчеркнул на пленарном заседании форума первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В формате открытой дискуссии участники поделились своим видением того, как должна повышаться производительность труда. По словам министра экономразвития РФ Максима Орешкина, она зависит не от количества сотрудников, а от трудозатрат каждого работника. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров считает, что проект требует системного отношения и исключительно комплексного подхода. С ним согласился и Сергей Кириенко. Именно поэтому, отметил он, важен опыт Самарской области, где запущены не отдельные пилотные проекты, а налажена именно системная работа по созданию эффективного региона.

Напомним, Самарская область стала первым субъектом России, где на конкретном предприятии - Средневолжском механическом заводе (СВМЗ) - при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и минпромторговли региона запустили "фабрику процессов". Это один из инструментов вовлечения сотрудников и собственников предприятий в нацпроект.

По словам гендиректора ФЦК Николая Соломона, опыт Самарского региона помог популяризировать этот проект.

- В область, где идут работы по проекту по всем направлениям промышленности, приезжают делегации из других регионов, - рассказал он. - Реализованы также интересные проекты в центре занятости населения Тольятти.

С озвученным федеральным экспертом проектом можно было познакомиться на тематической секции региона, представленной на форуме. Благодаря внедрению бережливых технологий в службе занятости сократили вдвое время, в течение которого люди остаются без работы, - с шести до трех месяцев. Этот опыт очень заинтересовал другие субъекты РФ.

Также на тематической секции поделился конкретными результатами проекта директор развития производственных мощностей ГК "АКОМ" Олег Бельцов. Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилота. Уже на первом этапе производительность труда увеличилась на 48 процентов, запасы незавершенного производства сократились на десять процентов, время протекания процесса снизилось на 30 процентов. Это позволило нарастить выпуск продукции и увеличить выручку компании.

На заседании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также анонсировал, что СВМЗ станет не единственным центром компетенций в регионе. Еще один такой центр создается совместно со стратегическим партнером области - корпорацией "Ростех".

- Эти две точки роста создадут условия для того, чтобы все большее количество предприятий и учреждений получали помощь в повышении производительности труда и внедрении бережливых подходов, - уверен глава региона.

Кроме того, он сообщил, что в этом году еще 55 предприятий Самарской области заключат соглашения с ФЦК по участию в проекте по повышению производительности труда. 16 таких договоров уже было подписано.

Особо Дмитрий Азаров выделил сотрудничество региона и ФЦК по предприятию "Самараавтожгут", где работают в основном люди с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что ранее опыта обкатки проекта на подобных площадках у ФЦК не было. Проект поможет предприятию за счет повышения производительности труда стать конкурентоспособным и сохранить специализированные рабочие места для инвалидов.

Напомним, Самарская область стала базовой для обкатки нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" неслучайно. По итогам Национального рейтинга инвестклимата регионов - 2019 область поднялась на 24 позицию, улучшив показатели сразу на 24 пункта. И тем самым вошла в тройку ведущих регионов России по динамике улучшения инвестиционного климата. Позитивную динамику подтверждают и растущие позиции региона в других экономических и финансовых рейтингах российских и международных рейтинговых агентств.

К качественному, заметному изменению по улучшению инвестклимата в Самарской области привела именно системная работа и перезагрузка институтов поддержки инвесторов. Это как раз то, о чем говорил Сергей Кириенко. Министру экономического развития и инвестиций региона Дмитрию Богданову удалось выстроить прямой диалог с бизнесом. Региональное Агентство по привлечению инвестиций заработало в режиме "одного окна", что предполагает в том числе индивидуальное сопровождение инвестора - от идеи до запуска производства. В свою очередь, запуск новых проектов лучше сразу начинать с учетом системно внедряемого сегодня на территории региона пилота по повышению производительности труда. Таким образом выиграют и инвесторы, и экономика региона в целом, уверены в минэкономразвития области.