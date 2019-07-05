В Ульяновской области женщину осудили за заказное убийство мужа

Жительница города Димитровграда Ульяновской области осуждена на 14 лет колонии за организацию убийства собственного мужа. Информацию об этом распространила пресс-служба региональной прокуратуры.

Убийство было совершено еще в 2014 году. Труп мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов по улице Свирской в Димитровграде был обнаружен ночью 8 октября. В ходе следствия было установлено, что погибший был предпринимателем и состоял в неприязненных отношениях со своей 34-летней супругой. Именно она предложила работнику местной пекарни, гражданину Азербайджана, 500 тысяч рублей за убийство мужа. Она же снабдила киллера обрезом охотничьего ружья 16 калибра и мобильным телефоном для связи.

Убийца подкараулил жертву в подъезде, расстрелял мужчину и скрылся, однако сотрудники правоохранительных органов установили и задержали его, а также заказчицу убийства.

В мае 2018 года злоумышленники предстали перед Ульяновским областным судом, но на основании вердикта присяжных были оправданы. Прокуратура с решением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде. В ходе повторного рассмотрения дела коллегия присяжных единогласно признала подсудимых виновными.

За организацию убийства по найму и хранение оружия заказчица приговорена к 14 годам колонии общего режима. Непосредственный исполнитель за убийство по найму и хранение оружия получил 13 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.