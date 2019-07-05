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05.07.2019 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Башкирии заподозрили в убийстве родителей и брата

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по ч 2 ст 105 УК РФ в отношении 25-летнего жителя Кургачинского района. Его подозревают в убийстве родителей и брата, сообщили в пресс-службе СК РФ.

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По данным ведомства, трагедия произошла днем 5 июля в доме подозреваемого. По неустановленной пока причине мужчина ударил ножом 30-летнего брата и 53-летнюю мать. Отец нападавшего попытался убежать от сына, но тот его догнал на территории соседского участка и также нанес удары ножом. Все трое скончались на месте. После подозреваемый пришел в отдел полиции и сдался.

В настоящее время мужчина задержан. На месте преступления работает оперативная группа, опрашиваются очевидцы. В отношении подозреваемого планируется проведение психологической экспертизы.

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