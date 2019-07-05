Стала известна программа празднования 400-летия Енисейска

Праздничные мероприятия в честь юбилея Енисейска состояться 9 и 10 августа. Об этом сообщает Туристский информационный центр Красноярского края.

По информации организаторов, в программу праздника войдут более десяти разнонаправленных мероприятий. Задействованы под них будут локации по всему Енисейску.

- Основными точками притяжения горожан и гостей города станут благоустроенные и оборудованные общественные пространства - енисейские чайные, интерактивные площадки и фото-локации, световые представления и концертные программы на малой и главной сценах с участием творческих коллективов и солистов со всего Красноярского края, - рассказали туристическом информационном центре.

Все приехавшие на праздник смогут стать участниками традиционной "Августовской ярмарки" с ее многочисленными подворьями и мастер-классами. На знаменитом фестивале "Енисейская уха", посвященному любимому блюду местных жителей. Здесь можно будет продемонстрировать свои умения и навыки не только в приготовлении, но и ловле рыбы. В программе фестиваля разнообразные конкурсы: на самый богатый улов, лучший тематический анекдот или байка, на наиболее умелого кулинара. И естественно дегустация ухи из местной экзотики - стерляди, нельмы, омуля, муксуна и многих других представителей местной водной фауны.

По всему городу развернуться локации, представляющие традиции и культуру жителей Енисейска. На площадке "Енисейск ремесленный" будет представлена выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, пройдут авторские мастер-классы. На гастрономических подворьях организаторы обещают изобилие традиционных блюд приенисейских сибиряков.

Скучать гостям явно не придется, специально на юбилей готовится несколько особых экспозиции и проектов. Среди них, "Музей Енисея" в Енисейском краеведческом музее им. А.И. Кытманова посвященная истории освоения берегов великой реки. Арт-проект "Оконницы" в детской художественной школе им. Н.Ф. Дорогова представит собой интерактивную экспозицию, в основе которой лежит коллекция оконниц (декоративное обрамление оконных проемов), собранных со старых домов города.

Завершит празднования большой концерт, посвященный 400-летию Енисейска, который состоится 10 августа на главной сцене на берегу реки Енисей. Зрители смогут познакомиться с творчеством ведущих солистов и коллективов края. В частности, в Енисейске ждут: Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко, Красноярский государственный ансамбль песни "КрасА", муниципальный ансамбль танца "Енисейские зори" имени Г.М. Петухова.

Напомним, Енисейск в августе отметит 400 лет со дня основания. Старинный сибирский город, основанный в 1619 году, сегодня является городом-музеем под открытым небом. Он внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.