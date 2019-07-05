Томичка спасла задыхающуюся пассажирку на борту самолета

Терапевт томской городской больницы № 3 Юлия Васильева спасла от отека Квинке пассажирку рейса Анталья-Томск.

Сибирячке, возвращавшейся из Турции домой, стало плохо во время полета. Она почувствовала головокружение и начала задыхаться. Экипаж самолета попросил откликнуться пассажиров-медиков. Лайнер пролетал над морем и не мог совершить экстренную посадку.

- Юлия Васильева диагностировала у томички опасную форму аллергической реакции - отек Квинке, - сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Терапевт ввела пациентке необходимое лекарственное средство из бортовой аптечки. После инъекции пассажирка перестала задыхаться и пришла в себя.

- Сама доктор свой поступок геройским не считает, - сообщает департамент. - Она говорит, что помогать людям - это долг любого врача.