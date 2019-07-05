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05.07.2019 15:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Енисейске на Иверскую церковь установили купола

Текст: Дмитрий Мальков
Историческое событие для Енисейска: на отреставрированной к 400-летию одной из главных достопримечательностей города - церкви Иверской Божьей Матери - началась установка малого и большого куполов. Освятить их специально приехал настоятель Крестовоздвиженского кафедрального собора города Лесосибирска, протоиерей Андрей Чугунов.
Купола Иверской церкви – ярко-синие, со звездами, такими венчают храмы, посвященные Богородице. Купола Иверской церкви – ярко-синие, со звездами, такими венчают храмы, посвященные Богородице.
Купола Иверской церкви – ярко-синие, со звездами, такими венчают храмы, посвященные Богородице.

Церковь является частью Иверского монастыря, реставрация которого началась в конце 2015 года. Сейчас, как рассказал заместитель директора строительной компании Валентин Фролов, все восстановительные работы уже близятся к завершению. И установка куполов - один из последних этапов возрождения жемчужины "Северного Иерусалима", как раньше часто называли Енисейск, из-за большого количества построенных в городе церквей.

Фото: Вячеслав Щеглов
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Сейчас трудно представить, но еще не так давно этот женский монастырь включал в себя довольно большой архитектурный комплекс. Правда, до наших дней дошла лишь небольшая его часть. Как известно из источников, находящихся в Енисейском краеведческом музее, в 1843 году во владение монастыря перешел каменный дом, стоявший на юго-восточном углу монастырской ограды. Позднее был построен двухэтажный деревянный жилой корпус для послушниц. С 1865 года при монастыре было открыто трехклассное училище для сирот духовного звания. Просуществовало оно 23 года, а затем было преобразовано в двухклассную церковно-приходскую школу.

Опустошительный пожар 1869 года в Енисейске уничтожил все строения монастыря. Но уже через два года его полностью восстановили. На месте старинной деревянной церкви возвели каменную часовню. Свой нынешний вид храм приобрел в конце 1890-х. После освящения церковь получила свое нынешнее название Иверской Божьей Матери в честь одноименной иконы. А следом и монастырь стал Иверским.

Широкую известность монастырю принес святой старец Даниил Ачинский, поселившийся в енисейской обители в 1843 году. Он был похоронен в ограде монастыря, а позднее над могилой возвели часовню. Но до наших дней она не сохранилась. Сейчас в кафедральном храме Енисейска хранится лишь небольшой фрагмент надгробной плиты, который случайно нашли на городской свалке.

С приходом Советской власти для монастыря настали тяжелые времена. В 1923 году, просуществовав некоторое время в форме сельскохозяйственной артели, Иверский монастырь был окончательно закрыт. Сначала там разместили колонию юных преступников, затем в церкви располагались клуб, общежитие Енисейского педагогического училища и народный драматический театр. В итоге к концу прошлого века от храма осталось лишь полуразвалившееся одноэтажное основание. Теперь ему возвращают первоначальный облик.

Открыть для посетителей Иверскую церковь реставраторы обещают к началу празднования юбилея Енисейска - 9 августа.

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