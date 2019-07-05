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05.07.2019 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске киллера Челентано приговорили к 24 годам заключения

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы Анатолия Радченко, одного из лидеров жестокой преступной банды, известного также под прозвищем Челентано. Оглашение приговора заняло два дня, всего в деле Радченко почти десяток эпизодов, четыре из которых связаны с организацией заказных убийств, еще три - с покушениями на жизни людей.

По версии следствия, Радченко с 1997 по 2009 годы состоял в преступном сообществе Александра Трунова, контролировавшем изрядную долю легального и теневого бизнеса в Новосибирске. При этом Челентано руководил своего рода ячейкой банды, которая занималась физическим устранением неугодных Трунову людей.

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Одним из первых эпизодов стала попытка покушения на предпринимателя Фрунзика Хачатряна в 1999 году. Как считает сторона обвинения, бизнесмен перешел дорогу банде, собиравшей "дань" с участников одного из вещевых рынков, организовав неподалеку ночную торговлю с более выгодными условиями. Люди Челентано следили за перемещениями конкурента и в итоге было решено устранить его прямо на дороге - тот почти ежедневно ездил с водителем и охраной из пригорода в центр Новосибирска.

Киллеры приметили участок дороги с крутым поворотом, на котором водитель Хачатряна вынужденно притормаживает. Там наперерез внедорожнику и вышел человек с автоматом, у которого вместо спиленного приклада был приделан упор от ручной дрели. Первая очередь ударила в лобовое стекло, но предполагаемая цель успела пригнуться. Одна из пуль угодила в подголовник, еще одну, прошившую кузов, остановила пачка денег в кармане.

И все-таки убийство не удалось. Позже группировка Радченко совершила еще как минимум два покушения и четыре убийства. Роли в нападениях распределял сам Челентано, он же планировал покушения и передавал исполнителям деньги за выполненную "работу". Как правило, речь шла о сумме в одну-две тысячи долларов. Жертвами группировки стали бывший подельник Трунова, с которым последний не поделил нефтеперерабатывающее предприятие, лидер еще одной банды, близкий друг грузинского вора в законе, застреленный на даче очередью из АК-74, начальник службы безопасности одной из девелоперских компаний, строившей ТЦ на территории под контролем Трунова.

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Кроме руководства структурными подразделениями преступного сообщества, создания и руководства бандой, убийств, покушений на убийства и подстрекательство к покушению, Радченко инкриминируют незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также мошенничество. После задержания самого Трунова и других участников его банды в 2009 году, главный киллер преступного сообщества скрылся и более пяти лет находился в розыске. Лишь в 2014 году его задержали на территории Австрии и передали российскому правосудию.

Как рассказали в СКР, В ходе расследования уголовного дела проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, биологических, баллистических, взрывотехнических, дактилоскопических, допрошено в качестве свидетелей более 500 человек. Объем уголовного дела составил свыше 150 томов. Однако сам Радченко свою вину ни по одному из эпизодов так и не признал. Помимо 24-летнего срока ему назначен штраф в 1 миллион рублей.

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