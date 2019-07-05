На реконструкцию пруда в Назрани направят 150 млн рублей

Известный на Северном Кавказе и любимый жителями Ингушетии пруд возле гостиницы "Асса" в Назрани будет реконструирован.

Благодаря экологической реабилитации водоем получит новую жизнь. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" и нацпроекта "Экология". По нацпроекту городу удалось получить на возрождение пруда более 150 миллионов рублей.

После окончания работ водоем станет намного более комфортным для людей и его обитателей. Площадь пруда - более 20 гектаров. Сейчас его вода грязная. В нем много ила, есть "цветение", также выявлены тяжелые металлы и токсичные вещества.

На первом этапе будет проведена очистка водоема от мусора и отложений. Потом пруд расчистят от илистого грунта и выровняют его береговые откосы. Берег водоема закрепят геосинтетическими материалами, также там высадят многолетние растения.

Итогом работ станет восстановленный природный баланс и природная красота пруда. В 2020 и 2021 годах в Ингушетии приведут в порядок пруды в Карабулаке и Малгобеке.