В Ингушетии появится Русский драматический театр

В будущем году в Ингушетии произойдут значимые события в культурной жизни региона - начнется строительство Русского музыкально-драматического театра, театрально-культурного комплекса и музея краеведения.

Идея строительства таких культурных заведений в Ингушетии возникла давно. В 2015 году глава государства дал правительству РФ поручение решить вопрос создания в республики Русского драматического театра.

Была разработана проектно-сметная документация объекта. Как рассказал министр культуры Ингушетии Микаэл Базоркин, недавно она была утверждена. Театр построят в Магасе.

- Он будет просторным, в четыре этаже вместе с цокольным, и станет лицом республики- уточнил министр.

Сейчас в Ингушетии работают три государственных театра и один муниципальный. Все они находятся в приспособленных или арендуемых зданиях. В недалеком будущем их коллективы ждет радостное новоселье.

Параллельно с созданием Русского драматического театра в республике построят большой театрально-культурный комплекс. В него, кстати, переедут национальный ингушский театр и министерство культуры региона.