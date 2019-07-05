В Ингушетии возбудили дело о жестоком избиении ребенка

В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений семилетней девочке.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Ингушетии, в Детскую республиканскую клиническую больницу поступила девочка с тяжелейшими травмами. Медики провели реанимационные мероприятия. Пострадавшую планируют отправить в детскую клинику Леонида Рошаля, где ребенок пройдет восстановительную терапию.

Последние полгода девочка жила в семье близкой родственницы, которая уверяет, что ребенок упал в яму. Однако, как утверждает региональный детский омбудсмен Зарема Чахкиева, девочку до такого состояния довела тетя по отцовской линии, сообщает РИА Новости. Сейчас девочке ничего не угрожает, ей удалось сохранить руку.

Опекуны избитого Ингушетии ребенка имеют своих двоих детей. В настоящее время они переданы в реабилитационный центр.

Правоохранители выясняют все обстоятельства этого дела.