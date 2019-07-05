Дворцы Петербурга ожидают белорусских студентов на третий семестр

Гуляя по тропинкам паркового ансамбля в Гатчине, невольно повторяешь строки Окуджавы, которые становятся в такие мгновения самым увлекательным аккомпанементом к панораме уснувших эпох. "Век восемнадцатый. Актеры играют прямо на траве. Я - Павел Первый, тот, который сидит России во главе".

Бунтарский характер императора-неудачника с утонченным вкусом европейского зодчего поэт постарался оставить нам в наследство в полной гармонии с сохранившейся до нынешнего столетия парковой архитектурой.

Наследник российского престола, утверждают искусствоведы, старался создать резиденцию, "достойную величия" будущего императора. Его участие как заказчика, его "личный вкус и наклонности", его познания в архитектуре и других видах искусства сыграли огромную роль. Они наложили такой отпечаток на весь "дух" гатчинских построек, что по справедливости можно назвать Гатчину "павловским созданием".

Именно сюда для реконструкции уникального исторического наследия и предстоит десантироваться белорусскому студенческому строительному отряду, который уже 8 июля приступит к работе в местном дворцово-парковом ансамбле. Об этом рассказал БЕЛТА секретарь ЦК Белорусского союза молодежи Олег Дикун.

Северная столица и ее исторические артефакты для юношей и девушек из Синеокой за последние четыре года стали самыми увлекательными летними объектами приложения своего вдохновения и энергии, подтвердил лидер союза.

А молодежь в студенческих спецовках с эмблемами питерских вузов будут доказывать свое мастерство и азарт на строительстве третьей линии Минского метрополитена. Она в этом году объявлена городской молодежной стройкой. А "в прошлом году студотряд из Санкт-Петербурга трудился на строительстве общежития, которое принимало спортсменов во время II Европейских игр, а в позапрошлом - на реконструкции минского стадиона "Динамо", - напомнил Дикун.

По его словам, выездные отряды - хорошая возможность для молодежи не только доказать свои силы, заработать, но и найти новых друзей. "Это всегда новые эмоции и впечатления от общения со своими сверстниками. Кроме того, это элемент культурного образования и отличная возможность познакомиться с культурой Союзного государства", - подчеркнул молодежный функционер.

Кстати, география белорусских студотрядов достаточно обширна. Дикун, в частности, напомнил, что в молдавское село Устия на уборку черешни уже выехал сельскохозяйственный отряд из Гродненского аграрного университета, а в хозяйстве "Победа" села Копчак будет трудиться студотряд из Витебска.

Бойцы в составе сервисных отрядов работают в Сочи и Анапе, в Туапсинском районе Краснодарского края и во Всероссийском детском центре "Орленок".