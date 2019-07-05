Европейский университет в Санкт-Петербурге получил госаккредитацию

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил шестилетнюю аккредитацию от Рособрнадзора. Документ об этом опубликован на официальном сайте ведомства.

Теперь вуз снова сможет выдавать выпускникам дипломы государственного образца.

Напомним, Европейский университет - один из первых частных университетов в России (основан в 1994 году). Вуз небольшой, магистерский. В 2017 году он лишился лицензии, что вызвало большой скандал в профессиональном сообществе.

После этого последовало несколько попыток получить право на образовательную деятельность, в том числе через суд. Но только последняя попытка - в июле 2018 года - закончилась успешно.

Уже в прошлом году университет стал набирать студентов. Но до недавнего времени не мог выдавать им дипломы государственного образца. Сейчас это стало возможно.

Среди образовательных программ Европейского университета: философия, социология, политология, история, искусствоведение и другие.