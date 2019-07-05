Новости

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил госаккредитацию 01:30
Трамп отреагировал на землетрясение в Калифорнии 01:01
В Москве исполнят оперные хиты под открытым небом 00:40
В Казани поймали сбежавшую с миллионами кассиршу банка из Салавата 00:28
Бойцы Росгвардии помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области 04.07.2019
На Уимблдоне игрока лишили призовых за недостойную игру 04.07.2019
В Москве разоблачен пугавший водителей лжесотрудник ЦОДД 04.07.2019
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок 04.07.2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 04.07.2019
Как организовать экологичный пикник 04.07.2019
АвтоВАЗ возобновил производство машин 04.07.2019
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение приехать в Россию 04.07.2019
Путин предупредил о последствиях торговых войн США и Китая 04.07.2019
В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу 04.07.2019
Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений 04.07.2019
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна" 04.07.2019
Под Тулой пьяная женщина протаранила машину ДПС и сбила полицейского 04.07.2019
В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях 04.07.2019
В Петербурге за три дня социальные участковые приняли 888 человек 04.07.2019
Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности 04.07.2019
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП во время салюта 04.07.2019
Появился отрывок из нового "Полицейского с Рублевки" 04.07.2019
Освобожденный в КНДР австралиец прибыл в Токио 04.07.2019
Вышел трейлер художественного сериала об истории группы Wu-Tang Clan 04.07.2019
Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 04.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
05.07.2019 01:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил госаккредитацию

Текст: Ксения Колесникова

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил шестилетнюю аккредитацию от Рособрнадзора. Документ об этом опубликован на официальном сайте ведомства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Стоимость обучения в вузах Екатеринбурга выросла в среднем на 10 тысяч

Теперь вуз снова сможет выдавать выпускникам дипломы государственного образца.

Напомним, Европейский университет - один из первых частных университетов в России (основан в 1994 году). Вуз небольшой, магистерский. В 2017 году он лишился лицензии, что вызвало большой скандал в профессиональном сообществе.

После этого последовало несколько попыток получить право на образовательную деятельность, в том числе через суд. Но только последняя попытка - в июле 2018 года - закончилась успешно.

Уже в прошлом году университет стал набирать студентов. Но до недавнего времени не мог выдавать им дипломы государственного образца. Сейчас это стало возможно.

Среди образовательных программ Европейского университета: философия, социология, политология, история, искусствоведение и другие.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений
В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате