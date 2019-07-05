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05.07.2019 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

Новгородские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника ГИБДД региона. Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

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По версии следствия, взятку передал генеральный директор организации, которая занимается грузовыми перевозками. Речь идет о трехстах тысячах рублей и бутылке коньяка стоимостью около четырех тысяч рублей. Взамен правоохранитель пообещал выделить автомобиль Госавтоинспекции для сопровождения транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз по дорогам Новгородчины.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по региону. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Тем временем исполняющий обязанности начальника новгородского УМВД назначил в связи с инцидентом служебную проверку, сообщает пресс-служба областной полиции. Ее проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом новгородского УМВД. Если следствие и суд подтвердят вину подозреваемого, его уволят из органов внутренних дел.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Преступления правоохранителей
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