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05.07.2019 12:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые популярные фестивали наступающих выходных

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Владимир Казионов/РГ Фото: Владимир Казионов/РГ
Фото: Владимир Казионов/РГ

В грядущие выходные практически во всех регионах страны пройдут разнообразные фестивали. Эксперты выяснили, какие мероприятия в формате open-air больше  всего привлекают туристов. Сенсации не произошло: в пятерку наиболее востребованных фестивалей и праздников на открытом воздухе попали мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и городе Сочи.

Фото: Владимир Казионов/РГ
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Рейтиг составило аналитическое агентство ТурСтат, использовав анализ уникальности и популярности событий грядущих субботы и воскресенья.

На первом месте 18-й ежегодный музыкальный фестиваль STEREOLETO. Он пройдет в Северной столице. В течение двух дней выступят Мумий Тролль, AURORA, Монеточка, EMIKA, Karpov not Kasparov, кис-кис, Cheese People, The New York Ska-Jazz Ensemble, Маша Hima и многие другие исполнители. На фестивале будут работать лаунж-зоны, арт-объекты от молодых петербургских дизайнеров, stereofood, stereomarket и другие развлечения.

Следом идет московский фестиваль "Ласточка", который состоится 6 июля в "Лужниках". На фестивале будут мастер-классы и встречи с ведущими трендсеттерами, коллекции модных брендов, маркет,спортивные соревнования. В музыкальной программе - Mari Ferrari, Коста Лакоста, Rompasso (Роман Крылов), RSAC, Луна, Era Istrefi, Элджей, Lil Xan, Bhad Bhabie, LP и Little Big.

На "Ноче музыки в Гатчине" можно будет услышать популярные произведения русских и советских композиторов-классиков, оркестровки песен группы ABBA. Ночь музыки отметят фейерверком.

В пятерку наиболее популярных фестивалей выходных также вошли "Джазовые сезоны" в музее-усадьбе "Горки Ленинские" Московской области. Здесь выступит Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, трубач Christian Scott и другие джазовые музыканты.

Морской фестиваль пройдет в Сочи. Он посвящен 85-летию закладки первого камня Морского торгово-пассажирского порта Сочи, самого большого на Черном море, и 30-летию создания парусника "Херсонес". Гостям обещают морские прогулки, фудкорт и музыкальную программу.

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