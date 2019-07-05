Поцелуев мост и Беседка ветров: Названы идеальные места для свиданий

Петербург назван одним из самых подходящих городов для свиданий и романтических поездок. Опрос провел сервис бронирования отелей Tvil.ru накануне Международного дня поцелуя, который отмечается 6 июля.

За Петербург проголосовали 17 процентов опрошенных. В Северной столице самым романтичным местом называют Поцелуев мост. Его посещение входит в самые популярные экскурсионные маршруты, также на мосту часто назначают свидания и вешают замки в знак крепких чувств.

Стоит отметить, что никакого отношения к влюбленным название моста не имеет. Объект получил свое наименование в честь купца по фамилии Поцелуев. Он держал лавку недалеко от набережной Мойки.

Также по 17 процентов голосов получили Платан Дункан (Ялта) и Беседка ветров (Гурзуф). А лидером рейтинга стала смотровая башня на горе Ахун в Сочи. За нее проголосовали 22 процента респондентов.