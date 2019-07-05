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05.07.2019 08:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парусник "Полтава" направился в центр Петербурга из Кронштадта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Из Кронштадта в Петербург вышел парусник "Полтава", это копия легендарного корабля Петра I, воссозданный реставраторами Северной столицы. В Городе на Неве "Полтава" будет стоять на Английской набережной, а 28 июля возглавит строй кораблей на военно-морском параде.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Парусник "Полтава" отправился в Кронштадт для подготовки ко Дню ВМФ

Как сообщает верфь исторического судостроения "Полтава", переход начался в 6.30, около 10.00 парусник пришвартуется на Английской набережной.

Стоит отметить, что переход неоднократно переносился, изначально предполагалось, что "Полтава" окажется в центре Петербурга уже 3 июля. Но на Северную столицу обрушились дожди, и было принято решение отложить переход до стабилизации погоды.

Парусник является копией корабля "Полтава", построенного по приказу Петра I после победы над шведской армией в Полтавской битве. Это парусный линейный корабль, на его борту установлено 54 пушки. По сути, это был первый крупный корабль в составе Балтийского флота.

В 2013-м году в Петербурге было начато строительство точной копии парусника. Работы заняли пять лет, в прошлом году "Полтаву" спустили на воду. В параде ВМФ 2018-го года "Полтава" находилась в Кронштадте, а в центре Петербурга историческую часть корабельного строя возглавляла копия ботика Петра I.

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