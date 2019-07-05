Петербуржцам представят "водородный трамвай"

Специалисты ФГУП "Крыловский государственный научный центр" представят жителям Санкт-Петербурга трамвай, работающий по принципам водородной энергетики. Событие запланировано на август.

Об этом и других социально значимых проектах, связанных с развитием общественного транспорта, сотрудники научного центра рассказали врио губернатора Александру Беглову в ходе его рабочего визита на предприятие.

Петербургские ученые давно работают над проектом "водородного трамвая". Так, в 2016 году Крыловский государственный научный центр представил работающую на водороде батарею мощностью 5 кВт. Тогда специалисты центра заявили, что через три-четыре года этот экологически чистый источник питания (в качестве побочного продукта образуется только вода) сможет использоваться для трамваев и электробусов.

Александр Беглов заверил, что власти Петербурга заинтересованы в том, чтобы разработки Крыловского государственного научного центра были востребованы в Северной столице. Он также отметил, что город рассчитывает на помощь ученых при строительстве Широтной магистрали. Врио губернатора подчеркнул, что в формировании основы новой экономики Петербурга ставка делается именно на высокие технологии и наукоемкое производство.