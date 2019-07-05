Петербуржцев, перенесших инсульт, обеспечат лекарствами бесплатно

Жители Северной столицы, которые перенесли ишемический инсульт, будут получать необходимые лекарства за счет бюджета Санкт-Петербурга в течение первых двенадцати месяцев.

Соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга подписал врио губернатора Александр Беглов. Таким образом категория петербуржцев, подлежащих обеспечению лекарствами за счет средств из казны города, будет расширена уже в 2019 году.

В Смольном подчеркивают, что обеспечение бесплатными лекарствами людей, перенесших инсульт, должно снизить вероятность повторного инсульта. Это актуальная проблема. Согласно статистике 2018 года, доля повторных ишемических инсультов у петербуржцев составила 21 процент (это около трех тысяч человек), в то время как среднеевропейский показатель - 10-12 процентов.