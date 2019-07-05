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05.07.2019 11:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" приняли в эксплуатацию

Текст: Александр Емельяненков
После проведенных испытаний, плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" передан заказчику в эксплуатацию в составе первой в мире ПАТЭС - плавучей атомной теплоэлектростанции. Как ожидается, она согреет жителей заполярного Певека и даст первые киловатты в энергосистему Чукотки уже в этом году.
ПЭБ "Академик Ломоновов" в новой - арктической - раскраске у причала "Атомфлот" в Мурманске. Фото: Пресс-служба "Атомфлот" ПЭБ "Академик Ломоновов" в новой - арктической - раскраске у причала "Атомфлот" в Мурманске. Фото: Пресс-служба "Атомфлот"
ПЭБ "Академик Ломоновов" в новой - арктической - раскраске у причала "Атомфлот" в Мурманске. Фото: Пресс-служба "Атомфлот"

Только что покрашенный, как с иголочки, ПЭБ "Академик Ломоносов" остается пока в Мурманске, но уже окончательно перешел от "Балтийского завода", где был построен, под контроль концерна "Росэнергоатом" и вместе с ним стал частью электроэнергетического дивизиона ГК "Росатом". Акт приема-передачи плавучего энергоблока заказчику подписан на этой неделе вместе с актом по итогам всего комплекса проведенных испытаний.

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Напомним, что ранее была получена лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на десять лет - до 2029 года.

По словам главы "Росэнергоатома" Андрея Петрова, передача построенного объекта заказчику - знаковый этап. "Мы приняли выполненные исполнителем работы, - сказал он. - И теперь начинаем активную подготовку плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной дислокации - в город Певек Чукотского автономного округа".

Известно, что переход начнется в августе, хотя точную дату пока не оглашают. Ранее, когда на ПЭБ еще не было ядерного топлива, его перевели в Мурманск из Санкт-Петербурга - через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря.

Фото: Владимир Аносов.
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Руководитель проекта по строительству ПЭБ со стороны "Балтийского завода" Алексей Владимиров дал понять, что корабелы-питерцы и привлеченные заводом специалисты помогут в подготовке "Академика Ломоносова" и к перегону из Мурманска в Певек - уже по маршруту Северного морского пути.

"А с приходом судна на место постоянного базирования наш завод окажет шефмонтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии, - рассказал Владимиров. - После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года".

Как уточнили в Департаменте коммуникаций "Росэнергоатома", ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе одноименной ПАТЭС планируется осуществить до конца 2019 года. К этому времени в Певеке должны завершить сооружение предусмотренных проектом береговых и гидротехнических сооружений, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии и тепла в местные сети.

Фото: РИА Новости.
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Первый в своем роде плавучий энергоблок имеет две реакторные установки КЛТ-40С. Они способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Если все пойдет, как задумано, ПАТЭС "Академик Ломоносов" должна заместить выводимые из эксплуатации Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС. А в перспективе может стать одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Тем временем

В "Росатоме" уже ведутся работы над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый. Разработчики отмечают, что такие энергоблоки могут работать не только в труднодоступных районах Крайнего Севера, но и в южных широтах, где на базе ПАТЭС может быть создана мощная опреснительная установка. А проблемы с пресной водой весьма актуальны, особенно для островных государств.

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